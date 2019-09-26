Нью-Йорк, США, , 08:27 — REGNUM Россия является стратегическим партнёром и союзником Армении. Об этом 26 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём выступлении на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«Россия — наш ключевой стратегический партнер и союзник. Грузия и Иран — наши стратегические соседи», — заявил Пашинян, добавив, что у Армении также сложились стратегические важные повестка и партнёрство с Евросоюзом и входящими в него странами.

Также премьер-министр Армении отметил, что его страна с обеспокоенностью смотрит на разногласия между своими друзьями и союзниками, и из-за этих разногласий возникает угроза «быть неправильно понятыми некоторыми или даже всеми нашими друзьями».

«Мы хотим оставаться партнерами со всеми этими странами, не испортив отношения с другими», — заявил Пашинян и при этом уточнил, что, по его мнению, Турция продолжает быть серьёзной угрозой безопасности Армении и её народа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости республики, направив поздравительные телеграммы президенту Армении Армену Сарксяну и премьер-министру республики Николу Пашиняну.