Карпинск, Свердловская область, , 08:42 — REGNUM В Карпинске депутат городской думы досрочно лишён полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Факты нарушения закона установлены в ходе надзорных мероприятий. Выяснилось, что депутат неверно указал сведения в декларации о доходах за 2016 и 2017 годы. По итогам проверки прокуратура направила иск в Карпинский городской суд, который удовлетворил требования. Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Отметим, что ранее прокуратура внесла представление в городскую думу Карпинска о досрочном лишении полномочий нарушившего закон депутата. Однако его коллеги утвердили представление и оставили мандат народному избраннику, после чего прокуратура и обратилась в суд.