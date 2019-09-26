Буэнос-Айрес, , 08:25 — REGNUM Вскоре международная торговая система может столкнуться с радикальными изменениями, заявил научный сотрудник Центра инноваций в международном управлении (CIGI) Гектор Торрес в статье для издания The Project Syndicate.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря Трампу (глава США Дональд Трамп), механизм ВТО по урегулированию споров оказался на грани краха. Его администрация блокирует назначение новых судей Апелляционного органа после истечения срока полномочий оставшихся судей. Апелляционный орган теперь состоит всего из трёх членов — минимально допустимое количество судей, необходимое для принятия решений. Если США не изменят свой курс к середине декабря 2019 года, когда истечёт срок действия полномочий ещё двух судей, Апелляционный орган ВТО окажется парализован», — говорится в статье.

По словам Торреса, в «дивном новом мире управляемой торговли», в который нас «затягивает» Трамп, его торговые соглашения будут иметь большее значение, чем многосторонние правила или нормы.

«В ООН, возможно, неосознанно решили забить ещё один гвоздь в гроб ВТО, приняв Сингапурскую конвенцию о приведении в исполнение мировых соглашений, достигнутых в результате посредничества (медиации)… Но посредники не смогут интерпретировать существующие правила или выносить определённые решения, они могут только помочь сторонам достичь соглашения (желаю удачи тем, кто попытается убедить администрацию Трампа в необходимости сдвинуться с места)», — добавил Торрес.

В итоге мы можем прийти к новому мировому порядку, в котором на смену торговым правилам придут торговые соглашения, а политика грубой силы вытеснит механизм разрешения торговых споров, заключил эксперт.

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