Москва, , 08:29 — REGNUM Прием Грузии в НАТО не вынудит Россию начать войну, однако обострит отношения Москвы с альянсом. Об этом министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Коммерсанту», опубликованному 26 сентября.

«Войну мы не начнем, это я вам обещаю», — сказал Лавров на замечание о возможном вступлении Грузии в Североатлантический альянс без Абхазии и Южной Осетии.

По его словам, такое развитие событий серьезно подорвет отношения Москвы с самим альянсом и странами, которые усиленно стремятся в НАТО. Пока эти отношения не обострены до такой степени, так как есть страны, которые хотят добрососедских отношений с РФ.

Однако одержимость альянса «безостановочным расширением» является попыткой навязать России свои порядки по правилам, которые Запад продвигает взамен международного права, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров допустил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко предлагал российскому президенту Владимиру Путину «забрать Донбасс».

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