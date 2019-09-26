Нью-Йорк, США, , 08:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность публикации стенограммы их беседы. Об этом Зеленский заявил 25 сентября во время брифинга, который транслировал телеканал 112.ua.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос о том, советовался ли Трамп с Зеленским перед публикацией стенограммы, президент Украины ответил:

«Вчера (24 сентября — ИА REGNUM) мы просто пожали руки и все. Он поприветствовал меня и сказал, что не видел, чтобы столько людей голосовали за одного человека и всё. То есть это просто был совместный «dinner» (ужин — ИА REGNUM)», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что не возражает против публикации стенограммы и «этого не боится совсем». В то же время Зеленский считает, что телефонные переговоры лидеров двух стран публиковаться не должны.

Напомним, ранее в США была опубликована стенограмма разговора президентов США и Украины. В ней Зеленский заявил, что США помогают Украине больше, чем Евросоюз.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что получил согласие правительства Украины на публикацию данного разговора.

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