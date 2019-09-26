Сеул, , 08:21 — REGNUM В столице Южной Кореи началось 16-е заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

По их словам, с южнокорейской стороны в заседании принимает участие начальник Управления оборонной политики министерство обороны Чон Сок Хван, а с американской стороны — помощник секретаря министра обороны США по вопросам Восточной Азии Хайно Клинк.

Известно, что стороны обсудят проблемы безопасности, включая денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове, передачу Сеулу оперативного контроля над войсками в военное время, способы укрепления союза США и Южной Кореи, расширение роли командования сил ООН, возобновление рабочих переговоров между США и КНДР.

Отмечается, что в рамках двухдневного заседания будут подведены итоги переговоров по распределению расходов на оборону, которые прошли в Сеуле в период с 25 по 26 сентября.

Предполагается, что стороны также обсудят соглашение об общей безопасности военной информации (GSOMIA) с Японией, которое власти Южной Кореи отказались продлевать.