Москва, , 08:20 — REGNUM Сотрудничество России и Китая достигло самого высокого уровня за всю историю отношений двух стран. Об этом написал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для газет «Российская газета» и «Жэньминь Жибао», посвященной 70-летию российско-китайских отношений.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава российского МИД отметил, что странам удалось урегулировать пограничные споры, и сотрудничеству не мешают идеологические разногласия.

«Высокий уровень взаимного доверия способствует поступательному развитию военного и военно-технического сотрудничества. На регулярной основе осуществляются визиты представителей высшего командного состава, проводятся совместные военные учения», — написал Сергей Лавров.

Напомним, что Китайская Народная Республика была образована 1 октября 1949 года. СССР сразу признал новое государство и первым установил с ним дипломатические отношения.