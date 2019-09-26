Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Госдепартамент США выделит дополнительную гуманитарную помощь Венесуэле на сумму $119 млн. Об этом 26 сентября говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.

«Госсекретарь (Майкл) Помпео объявил в Нью-Йорке о выделении приблизительно $119 млн дополнительной гуманитарной помощи», — сообщается в распространённом документе.

Также в нем отмечается, что дополнительные средства на гуманитарную помощь выделяются для демонстрации приверженности и солидарности Соединенных Штатов с народом Венесуэлы и регионом.

При этом уточняется, что $36 млн из этих средств будет направлено в Венесуэлу, а остальные деньги распределят между 16 странами региона «великодушно продолжающих принимать у себя более 4 млн человек, которые вынуждены были бежать от режима Мадуро».

Отметим, ситуация в Венесуэле обострилась в январе текущего года, когда 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, чьё назначение спикером парламента 21 января аннулировал Верховный суд, объявил себя «президентом». Временным главой Венесуэлы его признали США, большинство стран Евросоюза, участники группы Лимы (за исключением Мексики) и Организация американских государств. В поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.