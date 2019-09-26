Босасо, Сомали, , 08:18 — REGNUM Журналисты на северо-востоке Сомали подвергли критике новые местные правила об обязательной регистрации, которая, по их словам, будет препятствовать свободе СМИ. Об этом сообщает ВВС Africa.

Власти полуавтономного штата Пунтленд заявили, что все журналисты должны зарегистрироваться для аккредитации в министерстве информации до 15 октября.

«Необходимо повысить качество журналистики в Пунтленде», — заявил BBC Али Хассан «Сабарей» Ахмед, министр информации Пунтленда.

Он добавил, что за работой журналистов будут ежедневно следить, а тем, кто действует «непрофессионально», могут запретить вести свою деятельность.

Однако в Ассоциации СМИ Пунтленда заявили, что новые правила не соответствуют конституции штата или законам о СМИ.

«Это работа независимого Высшего совета по средствам массовой информации, а не министерства информации», — заявил Мохамед Дахир Айнсане, председатель Ассоциации СМИ, имея в виду регистрацию.

Организация «Репортеры без границ» (RSF) также осудила новые правила, назвав их усилением преследований и запугиванием независимых СМИ и журналистов в Пунтленде.

Новые правила были объявлены через неделю после серии рейдов на студии «Радио Дальджир» в Босасо и Гарове. Полиция была возмущена сообщением, переданным частной вещательной компанией, в котором утверждалось, что задержанный умер во время допроса.