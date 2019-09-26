Нью-Йорк, США, , 08:03 — REGNUM 25 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове и обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений.

Известно, что в рамках встречи министр иностранных дел КНР Ван И познакомил южнокорейскую коллегу с результатами своего недавнего визита в КНДР.

Также стороны договорились поддерживать процесс денуклеаризации Северной Кореи через возобновление переговоров на рабочем уровне между США и КНДР, а также развивать двусторонние отношения в различных областях.

Отмечается, что во время 30-минутного разговора министры затронули тему размещения американского противоракетного комплекса THAAD на территории Южной Кореи.

Напомним, что предыдущие встречи министров прошли 1 августа в Бангкоке и 20 сентября в Пекине.