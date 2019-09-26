Франкфурт-на-Майне, Германия, , 07:56 — REGNUM Член совета управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ), представитель Германии Сабина Луатеншлэгер досрочно уходит в отставку со своего поста. Она является одним из критиков крайне мягкой монетарной политики и покупок миллиардных облигаций. Свою позицию она не всегда могла навязать коллегам, передает канал n-tv.

Европейский Центробанк Guilhem Vellut

Согласно заявлению ЕЦБ, Лаутеншлэгер проинформировала главу ЕЦБ Марио Драги о том, что она преждевременно покинет свой пост 31 октября этого года. Официальной причины отставки не называется. Лаутеншлэгер являлась членом совета и Совета управляющих Центрального банка с января 2014 года, срок ее полномочий истекал в январе 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2019 года ЕЦБ возглавит Кристин Лагард. Уход одного из членов совета управляющих накануне этого свидетельствуют о серьезных разногласиях в ЕЦБ.