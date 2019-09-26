Брюссель, 26 сентября 2019, 08:02 — REGNUM За последние пять лет Украина получила от Евросоюза самую большую помощь за всю его историю, заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Коциянчич, сообщило 25 сентября «Радио Свобода».
Коциянчич напомнила, что указанная сумма не включает в себя многочисленные вклады отдельных членов ЕС.
По словам пресс-секретаря, Украине был дан однозначный сигнал — чем больше реформ она осуществит, тем большей будет поддержка со стороны Евросоюза.
Напомним, ранее была опубликована стенограмма разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора Зеленский заявил, что США оказывают Украине более существенную поддержку, чем ЕС.
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Как сообщало информационное агентство УНИАН, Зеленский объяснил свои слова тем, что разговор с Трампом проходил в момент, когда Россия добилась прогресса в строительстве газопровода «Северный поток — 2», а её делегация вернулась в ПАСЕ.
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