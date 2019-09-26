Аккра, , 07:59 — REGNUM Троим задержанным по подозрению в организации заговора с целью свержения правительства в Гане были предъявлены обвинения. Об этом сообщает ВВС Africa.

В суде Аккры трое подозреваемых были обвинены в преступном заговоре с целью захвата власти, а также в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Министерство информации Ганы сообщило, что подозреваемые были арестованы на прошлой неделе. Во время рейда у них было обнаружено несколько видов оружия, в том числе пять пистолетов местного производства, самодельные взрывные устройства и боеприпасы. Среди арестованных за участие в предполагаемом заговоре — старшие офицеры.

Учитывая, что их обвиняют в заговоре с целью свержения правительства, некоторые жители Ганы задаются вопросом, почему в числе предъявленных обвинений не была упомянута государственная измена: преступление, влекущее за собой смертную казнь по законодательству страны.

Представители правительства страны заявили, что дополнительные обвинения могут быть добавлены позже.

Адвокат подозреваемых отверг обвинения как «уловку», чтобы отвлечь внимание от «суровых экономических реалий в стране».

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