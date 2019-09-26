Нью-Йорк, США, , 07:46 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу, на которой обсудили создание конституционного комитета Сирийской арабской республики (САР) и ряд кризисных ситуаций в регионе. Об этом 26 сентября сообщает официальный сайт генсека ООН.

«Генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили создание конституционного комитета в Сирии», — говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что также на встрече обсуждалось последнее развитие ситуации вокруг ряда региональных кризисных ситуаций.

Отметим, как сообщалось, ранее, 23 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о заключении соглашения между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании конституционного комитета.