Эрбиль, Ирак, , 07:41 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с представителем международной коалиции, возглавляемой США, об этом 26 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Масрур Барзани

Целью переговоров стали последние события в регионе, а также обсуждение шагов по окончательному искоренению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Барзани обсудил с заместителем командующего коалиции генерал-майором Джеральдом Стриклендом необходимость поддержки пешмерга, особенно в плане обучения ее бойцов.

Стрикленд приветствовал тесную координацию курдских военных с вооруженными силами страны. Барзани, в свою очередь, добавил, что важно не просто уничтожить террористов, необходимо устранить причину, приведшую к их появлению.

Напомним, курдские пешмерга ведут активную борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически с самого начала боевых действий в Ираке. Эрбиль сыграл важную роль в уничтожении террористической группировки в стране.

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