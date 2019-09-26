Челябинск, , 07:33 — REGNUM В Челябинской области министерство дорожного хозяйства и транспорта обрело нового руководителя. Им стал Алексей Нечаев, который ранее возглавлял городское управление дорожного хозяйства.

Пока новый руководитель работает с приставкой «и.о». По данным пресс-службы губернатора, он рассматривается как претендент на должность министра. Тем не менее уже возглавляет министерство и губернатор Алексей Текслер поставил перед ним задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава миндортранса Дмитрий Микулик был уволен ещё в марте. Его обязанности исполнял Александр Филиппов. Теперь Филиппов продолжит работу в качестве заместителя министра. А на пост министра рассматривался именно Нечаев.

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