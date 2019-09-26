Нью-Йорк, США, , 07:29 — REGNUM Международному сообществу необходимо в ближайшее десятилетие принять решительные меры для достижения целей устойчивого развития. Об этом 25 сентября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме по вопросам устойчивого развития под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили 26 сентября в пресс-службе казахстанского лидера.

Казахстан разделяет всеобщую обеспокоенность в связи с отставанием международного сообщества от поставленных целей по обсуждаемому вопросу. Токаев также рассказал о мерах, принимаемых в республике, для достижения целей устойчивого развития.

В частности, президент Казахстана отметил достижения в сфере модернизации образования, развития «зеленой» и цифровой экономики. По его словам, многие глобальные цели ООН включены в стратегические программы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений.

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