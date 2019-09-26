Вашингтон, 26 сентября 2019, 07:29 — REGNUM Серию запросов для проведения всестороннего срочного расследования заморозки президентом США Дональдом Трампом военной помощи Украине в размере $400 млн направил старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба комитета.

Сенатор США Роберт Менендес
Сенатор США Роберт Менендес
Senator Bob Menendez

Также сообщается, что сенатор намеревается выяснить, действительно ли Белым домом ставилось условием выделения данной военной помощи обнародование данных о сыне бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантера на Украине. Как считает Менендес, таким образом администрация пыталась получить преимущество для Трампа на будущих президентских выборах в США.

При этом, по мнению сенатора, изложенному им в письмах генеральному инспектору Госдепартамента Стивену Линику, госсекретарю Майклу Помпео и исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвэни, в случае, если данный факт будет подтверждён, это будет считаться «неприемлемым злоупотреблением властью», которая «подрывает деятельность по оказанию помощи (зарубежным странам), находящуюся в компетенции Госдепартамента».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 сентября, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выделение $400 млн Украине в качестве военной помощи из-за высокого уровня коррупции в этой стране.