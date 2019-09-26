Париж, , 07:26 — REGNUM Франция приветствует публикацию специального доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата (GIEC) об океане в условиях меняющегося климата, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Доклад межправительственной группы экспертов описывает наблюдаемое и будущее взаимодействие между глобальным потеплением и изменениями в морях и ледниках, а также риски, которые эти преобразования создают.

Согласно исследованию, уровень моря поднимается более быстрыми темпами, а увеличение поглощения CO2 в океане привело к ускорению подкисления. Это в сочетании с потеплением наносит большой ущерб океанской системе и морскому биоразнообразию, в том числе оказывает существенное влияние на рыболовство.

Законопроект о климатической энергии подтверждает стремление Франции добиться углеродной нейтральности к 2050 году и вводит закон о пятилетней программе, который определит приоритеты действий.

«Выводы отчета должны послужить основой для наших дипломатических действий, направленных на повышение глобальных климатических амбиций и нашей политики в области развития, особенно с учетом конференции по климату в Чили и Глазго в 2020 году», — заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Франции поприветствовали публикацию специального доклада GIEC об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольственной безопасности и парниковых газах.

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