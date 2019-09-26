Киев, , 07:26 — REGNUM Короткий разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД России Сергея Лаврова состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом Зеленский рассказал «Украинской правде».

Украинский лидер уточнил, что инициативу к беседе проявил Лавров, когда политики стояли в очереди в зал для приёма. Российский министр подошел, сказал, что хочет познакомиться, поздравил Зеленского с обменом удерживаемыми лицами и заявил, что Москва очень надеется на прекращение войны в Донбассе.

Зеленский, по его словам, предложил закончить конфликт, подчеркнув, что Донбасс — «наша страна, это наша земля». Россия должна «отдать территории» и обменять людей, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Украина затеяла некие игры вокруг «формулы Штайнмайера», и это не поможет урегулированию ситуации с Донбассом.

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