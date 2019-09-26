Берлин, , 07:24 — REGNUM Около двух недель назад проживающая в столице Германии палестинская община подала заявку на проведение митинга у Бранденбургских ворот с повесткой «палестинский вопрос». Однако в последний момент мероприятие было запрещено, когда власти узнали, что демонстранты планируют разжигать ненависть по отношению к Израилю, пишет газета Bild.

Германское консульство в Рамалле дало краткосрочные визы двум палестинским рэперам — Шади аль-Бурини и Шади аль-Наджару — известным своими песнями, в которых они призывают к насилию по отношению к Израилю и его жителям. В течение нескольких дней они снимались на фоне немецких достопримечательностей, рекламируя предстоящее выступление на митинге.

Лишь за несколько дней до запланированного митинга в Сенате Берлина обратили внимание на повестку и запретили его, поскольку рэп-исполнители в своих песнях руководствовались «классическими антисемитскими предрассудками и использовали неприемлемую риторику, призывающую к уничтожению». Как сообщало ИА REGNUM, борьба с антисемитизмом является одним из важнейших пунктов политики нынешнего правительства Германии.

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