Брюссель, , 07:20 — REGNUM Евросоюз оказывает беспрецедентную поддержку Украине. Об этом заявила верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в том, что страны ЕС оказывают недостаточно финансовой помощи этой республике.

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"Поддержка Украины со стороны ЕС беспрецедентна. За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Евросоюза», — приводит издание Politico слова Косьянчич.

Она уточнила, что с 2014 года ЕС и европейские финансовые учреждения мобилизовали более 15 млрд евро в виде субсидий и кредитов для поддержки процесса реформ на Украине, при этом были выдвинуты жёсткие условия в отношении дальнейшего прогресса.

Она добавила, что ЕС определил собственный уровень финансовой поддержки и тесно сотрудничал с США и другими союзниками «в поддержку Украины и в защиту её территориальной целостности, суверенитета и независимости».

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Трамп заморозил военную помощь Украине из-за коррупции — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп поручил проверить, насколько расходы американского бюджета на военную помощь Украине отвечают национальным интересам Соединённых Штатов.

Добавим, что американский лидер уже заморозил 400 млн финансовой помощи Украине. 24 сентября по приезде в штаб-квартиру ООН глава Белого дома заявил, что Украина не получит финансовой помощи от США до тех пор, пока страны Европы не начнут участвовать в этих расходах. По мнению Трампа, Франция, Германия и другие страны также должны участвовать в поддержке Украины.

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