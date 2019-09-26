Нью-Йорк, США, 26 сентября 2019, 07:11 — REGNUM Перспективы развития казахстанско-американского стратегического партнерства обсудили главы США и Казахстана Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев, сообщили 25 сентября в пресс-службе казахстанского лидера.
Встреча состоялась в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Токаев подчеркнул, что продолжит укрепление двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он рассказал о развитии Туркестана и его превращении в глобальный регион.
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