Ханты-Мансийск, , 06:51 — REGNUM В Югре самый открытый для граждан правительственный сайт не только в Уральском федеральном округе, но и в стране. Об этом свидетельствуют данные проектного центра «Информер», изучившего официальные сайты региональных властей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот доклада Проектный центр «Информер»

Согласно данным проектного центра «Информер» официальные сайты властей Ханты-Мансийского автономного округа и Ростовской области набрали образцовые 100% по открытости.

Правительственные сайты остальных регионов Уральского федерального округа пока далеки от идеала. Сайт правительства Тюменской области отвечает требованиям открытости на 65,78%, Ямало-Ненецкого автономного округа — на 64,4%, Курганской области — 55,54%, Челябинской области — 50,43%. Сайт органов государственной власти Свердловской области оказался в самом хвосте по открытости в 45,68%.

По итогам исследования, информационная открытость в регионах варьируется от 14,5% до 100%. Средний по России показатель открытости сайтов региональных властей — 57%.

«Регионы с более высоким уровнем благосостояния выступают лидерами открытости чаще, чем менее успешные регионы. Те органы власти, которые находятся ближе к нижней границе рейтинга, можно назвать лишь «приоткрытыми». Граждане в этих регионах не только не имеют возможности получить услуги органа власти посредством сайта, но и едва ли что-то могут узнать об их деятельности, полномочиях или составе. Сайты у верхней границы рейтинга открыты для граждан и предлагают полную информацию о своей деятельности в доступной форме, а также предлагают получить услуги онлайн», — отмечают авторы исследования.