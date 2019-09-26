Ханты-Мансийск, 26 сентября 2019, 06:51 — REGNUM В Югре самый открытый для граждан правительственный сайт не только в Уральском федеральном округе, но и в стране. Об этом свидетельствуют данные проектного центра «Информер», изучившего официальные сайты региональных властей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот доклада
Скриншот доклада
Проектный центр «Информер»

Согласно данным проектного центра «Информер» официальные сайты властей Ханты-Мансийского автономного округа и Ростовской области набрали образцовые 100% по открытости.

Правительственные сайты остальных регионов Уральского федерального округа пока далеки от идеала. Сайт правительства Тюменской области отвечает требованиям открытости на 65,78%, Ямало-Ненецкого автономного округа — на 64,4%, Курганской области — 55,54%, Челябинской области — 50,43%. Сайт органов государственной власти Свердловской области оказался в самом хвосте по открытости в 45,68%.

По итогам исследования, информационная открытость в регионах варьируется от 14,5% до 100%. Средний по России показатель открытости сайтов региональных властей — 57%.

«Регионы с более высоким уровнем благосостояния выступают лидерами открытости чаще, чем менее успешные регионы. Те органы власти, которые находятся ближе к нижней границе рейтинга, можно назвать лишь «приоткрытыми». Граждане в этих регионах не только не имеют возможности получить услуги органа власти посредством сайта, но и едва ли что-то могут узнать об их деятельности, полномочиях или составе. Сайты у верхней границы рейтинга открыты для граждан и предлагают полную информацию о своей деятельности в доступной форме, а также предлагают получить услуги онлайн», — отмечают авторы исследования.