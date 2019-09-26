Ханты-Мансийск, 26 сентября 2019, 06:51 — REGNUM В Югре самый открытый для граждан правительственный сайт не только в Уральском федеральном округе, но и в стране. Об этом свидетельствуют данные проектного центра «Информер», изучившего официальные сайты региональных властей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно данным проектного центра «Информер» официальные сайты властей Ханты-Мансийского автономного округа и Ростовской области набрали образцовые 100% по открытости.
Правительственные сайты остальных регионов Уральского федерального округа пока далеки от идеала. Сайт правительства Тюменской области отвечает требованиям открытости на 65,78%, Ямало-Ненецкого автономного округа — на 64,4%, Курганской области — 55,54%, Челябинской области — 50,43%. Сайт органов государственной власти Свердловской области оказался в самом хвосте по открытости в 45,68%.
По итогам исследования, информационная открытость в регионах варьируется от 14,5% до 100%. Средний по России показатель открытости сайтов региональных властей — 57%.