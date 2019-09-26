Нью-Йорк, США, , 05:59 — REGNUM Ни с кем у России нет таких союзнических договорённостей, как с Белоруссией, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на отказ Минска размещать на своей территории российскую военную базу, министр сказал: это — «неприятный эпизод», главное — в другом.

«А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%, и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать, как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию», — сказал Лавров.

Российский дипломат напомнил, что у Москвы и Минска есть программа совместных действий, в которой подробно указаны совместные шаги.

«Такого у нас больше ни с кем нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад Лукашенко сделал заявление по поводу отказа размещать на своей территории российскую военную базу:

«И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы её не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с РФ обеспечим те функции, которые на нас возложены».

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко выступил категорически против российской базы в республике