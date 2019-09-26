Нью-Йорк, США, 26 сентября 2019, 05:59 — REGNUM Ни с кем у России нет таких союзнических договорённостей, как с Белоруссией, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
Отвечая на вопрос о реакции Москвы на отказ Минска размещать на своей территории российскую военную базу, министр сказал: это — «неприятный эпизод», главное — в другом.
Российский дипломат напомнил, что у Москвы и Минска есть программа совместных действий, в которой подробно указаны совместные шаги.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад Лукашенко сделал заявление по поводу отказа размещать на своей территории российскую военную базу:
Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко выступил категорически против российской базы в республике