Москва, 26 сентября 2019, 05:43 — REGNUM Ядерное противостояние 1980-х годов может стать итогом отказа НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в ЕС, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
Комментируя сообщения о том, что НАТО не приняло предложение Москвы ввести мораторий на размещение на европейской территории ракет после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Пушков написал:
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Напомним, по данным СМИ, НАТО не согласилось на призыв российского президента Владимира Путина ввести вслед за Россией мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в ЕС.
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