Нью-Йорк, США, 26 сентября 2019, 05:25 — REGNUM О предложениях, которые были сделаны со стороны французского президента Эммануэля Макрона на встрече в городе Брегансоне (Франция) в августе рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».
Говоря о продолжающемся диалоге российского президента Владимира Путина с Макроном, министр напомнил о продуктивной встрече в Брегансоне 19 августа. Макрон, по словам Лаврова, «не навязывает каких-то схем и решений».
По словам Лаврова, Макрон транслирует такое видение геополитической ситуации, в котором Франция и Россия — это одно европейское пространство. Только Россия — это Восток, а Франция — Запад.
В прошлом у обеих стран было как положительное, так и отрицательное. Не все выводы, сделанные «из прошедших войн», правильные. И нужно перестать ошибаться, начать «думать по-современному, по категориям ХХI века» — такое видение транслирует Макрон.
Имеется в виду уважение к личности человека, а для этого нужна возможность мирного, безопасного развития. Так что необходимо «садиться и договариваться», причём не о том, «кому куда вступать», отметил российский министр.
Напомним, на встрече с Путиным 19 августа Макрон заявил, что верит в «Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока».
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