Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Неизвестный автор жалобы на президента США Дональда Трампа за разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским согласился выступить в Конгрессе только в присутствии адвоката, передает телеканал CNN.

Телеканал, ссылаясь на переписку главы комитета по разведке палаты представителей американского Конгресса Адама Шиффа, сообщает, что анонимный жалобщик готов выступить лишь в сопровождении своего адвоката. Комитет по разведке согласился с предложением информатора и удовлетворил его просьбу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США разгорелся скандал вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Анонимный источник утверждал, что Трамп якобы оказывал давление на украинского президента с целью начать расследование против американского политика Джо Байдена и его сына Хантера. Этот скандал привел к тому, что представители Демпартии Соединенных Штатов начали процедуру импичмента Трампу.

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