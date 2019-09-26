Брюссель, , 04:51 — REGNUM О получении письма с призывом ввести мораторий на развёртывание ракет, ранее подпадавших под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт «Звезда».

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Напомним, газета «Комментсантъ» со ссылкой на дипломата одной из стран НАТО сообщила, что от имени российского президента Владимира Путина в страны НАТО, а также лично Столтенбергу было отправлено письмо, в котором предлагалось ввести мораторий на развертывание РСМД наземного базирования» на территории ЕС.

Издание отмечало, что предложение принято не было.

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