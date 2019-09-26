Нью-Йорк, США, 26 сентября 2019, 04:33 — REGNUM Разговор в ООН с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым шёл о Донбассе, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде».
На это украинский президент ответил Лаврову, что «это наша страна, это наша земля».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Зеленский впервые выступил на Генассамблее ООН, обвинив Россию в агрессии. В этот же день состоялись его переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, а позже — краткая встреча с Лавровым.
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