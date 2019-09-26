Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя организации, сообщает пресс-служба МВФ.

Сообщается, что Георгиева назначена директором-распорядителем организации и главой Исполнительного совета на срок в пять лет с 1 октября 2019 года. На этом посту она заменит Кристин Лагард, которая ранее ушла в отставку.

Ранее Георгиева занимала пост исполнительного директора Всемирного банка, а также входила в состав Европейской комиссии. Бывший директор МВФ Кристин Лагард ушла с должности в связи с выдвижением на пост главы Европейского центробанка (ЕЦБ).