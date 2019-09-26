Лондон, , 03:52 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон не намерен просить Евросоюз об отсрочке выхода Великобритании, даже если того потребует закон. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Палате общин парламента Великобритании.

Депутаты задали Джонсону вопрос, станет ли он просить об отсрочке Brexit, если к 19 октября не достигнет сделки с ЕС об условиях выхода. В ответ британский премьер заявил, что не будет просить отсрочки, даже ценой нарушения закона от 9 сентября, предписывающего не допустить сценарий «жесткого Brexit» — выхода Соединенного Королевства из ЕС без предварительного соглашения об условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал от Бориса Джонсона отложить сроки Brexit. По его мнению, британский премьер должен сначала обеспечить отсрочку выхода страны из ЕС, а уж затем проводить выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: Корбин потребовал от Джонсона отложить Brexit