Нью-Йорк, США, , 03:49 — REGNUM Российская сторона сильно расстроена и встревожена тем, что произошло на встрече Контактной группы в Минске 18 сентября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

Комментируя итоги заседания Контактной группы, на котором не удалось подписать согласованный вариант «формулы Штайнмайера», российский министр пояснил, что 11 сентября представители МИД стран — участниц группы провели переговоры в Париже.

На этих переговорах все стороны согласились, что Контактная группа должна подписать соглашение по «формуле Штайнмайера».

«Были сомнения перед встречей Контактной группы, что, может быть, проблема количества подписантов стала причиной того, что это сорвалось», — сказал Лавров.

В частности, представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что если Киеве согласится на «формулу Штайнмайера», то ему не избежать нового майдана. Российский министр подчеркнул, что, если всё время бояться майдана, то Украина не освободится от власти радикалов, неонацистов и прочих экстремистов.

«Сухой остаток — надо подписывать», — сказал Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября российский полпред в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев отказался подписать «формулу Штайнмайера».

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