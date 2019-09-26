Москва, 26 сентября 2019, 03:11 — REGNUM Обвинения в агрессии в адрес Москвы со стороны украинского президента Владимира Зеленского — повод для ответных мер в адрес Киева со стороны России, заявил российский телеведущий Владимир Соловьёв в Telegram-канале.
Комментируя выступление Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН, Соловьев спросил, а не пора ли уже вводить санкции в отношении Украины.
Читайте также: Пушков: Пуля Зеленского в ООН — бледная копия с выступлений Порошенко
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил в ООН, что «Россия ведёт войну в центре Европы».
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский в ООН обвинил Россию в «агрессии»