Москва, , 03:11 — REGNUM Обвинения в агрессии в адрес Москвы со стороны украинского президента Владимира Зеленского — повод для ответных мер в адрес Киева со стороны России, заявил российский телеведущий Владимир Соловьёв в Telegram-канале.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя выступление Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН, Соловьев спросил, а не пора ли уже вводить санкции в отношении Украины.

«Мы же грозились их ввести. Очевидно, что уже пора», — написал Соловьёв.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил в ООН, что «Россия ведёт войну в центре Европы».

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