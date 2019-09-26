Москва, 26 сентября 2019, 02:58 — REGNUM Демонстрация украинским президентом Владимиром Зеленским пули с трибуны ООН — всё тот же старый подход Киева, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
Комментируя дебют Зеленского на Генассамблее ООН, Пушков заявил:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая в ООН, Зеленский достал пулю 12,7 мм калибра, которая якобы убила одного из украинских боевиков — Василия Слипака, ранее выступавшего как певца.
«Я показываю вам этот предмет. Это предмет погубил его жизнь».
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