Нью-Йорк, США, , 02:40 — REGNUM Вопрос о том, предлагал ли Пётр Порошенко, когда был украинским президентом, Владимиру Путину «забрать Донбасс», пока обсуждать не стоит. Это предположение, но оно может оказаться правдой, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

"Это не моя тайна. Это был разговор «один на один». Не удивлюсь, если окажется правдой, то, о чем Вы сейчас догадываетесь», — сказал Лавров.

Речь шла об одной из прошлых встреч «нормандской четвёрки».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Порошенко склонен к искажению фактов. Это, в частности, проявилось в том, что он публично заявил, будто договорённостей по «формуле Штайнмайера» не было.

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