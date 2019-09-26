Нью-Йорк, США, , 02:20 — REGNUM Соединенным Штатам удалось доказать партнерам из Евросоюза бесперспективность Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил госсекретарь США Майк Помпео пресс-конференции в Нью-Йорке.

Помпео заявил, что представители США три дня обсуждали с европейскими союзниками ситуацию на Ближнем Востоке и сделку по ядерной программе Ирана. Он подчеркнул, что позиция американских партнеров из ЕС изменилась после недавних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

«Теперь они встали на нашу сторону и считают, что СВПД в нынешнем формате не сработает и не принесет стабильность на Ближний Восток», — заявил он.

По мнению Помпео, СВДП не работает якобы из-за действий Ирана на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты в «экономическом терроризме» и «международном пиратстве». Он добавил, что Тегеран отказывается вести переговоры с Вашингтоном под давлением.

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