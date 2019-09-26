Нью-Йорк, США, 26 сентября 2019, 02:24 — REGNUM Как Пётр Порошенко ни старался казаться приличным человеком, у него ничего не получилось, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
Российский дипломат отметил, что знаком с бывшим украинским президентом ещё со времён, когда тот возглавлял МИД Украины.
Комментируя заявление Порошенко о том, что «формулы Штайнмайера» не существует, и его интерпретацию соглашений, предложенных в своё время министром иностранных дел Германии (на тот момент) Франком-Вальтером Штайнмайером, Лавров заявил:
Российский министр напомнил, что когда президент РФ Владимир Путин на нормандском саммите в Берлине предложил работать над «формулой Штайнмайера», Порошенко стал «отруливать» назад, объясняя, как он понял её.
Читайте также: Лавров рассказал об играх Киева в пересмотр «формулу Штайнмайера»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров в рамках обсуждения возможности встречи «нормандской четвёрки» выразил надежду, что Киев откажется от заведённой Порошенко практики перевирать то, что было решено на переговорах.
Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера»