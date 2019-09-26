Нью-Йорк, США, , 02:24 — REGNUM Как Пётр Порошенко ни старался казаться приличным человеком, у него ничего не получилось, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

Российский дипломат отметил, что знаком с бывшим украинским президентом ещё со времён, когда тот возглавлял МИД Украины.

«Он всегда старался быть внешне приличным человеком. Не получалось», — сказал Лавров.

Комментируя заявление Порошенко о том, что «формулы Штайнмайера» не существует, и его интерпретацию соглашений, предложенных в своё время министром иностранных дел Германии (на тот момент) Франком-Вальтером Штайнмайером, Лавров заявил:

«Это просто прямая ложь».

Российский министр напомнил, что когда президент РФ Владимир Путин на нормандском саммите в Берлине предложил работать над «формулой Штайнмайера», Порошенко стал «отруливать» назад, объясняя, как он понял её.

«На это российский президент сказал ему: «Петр Алексеевич, зачем Вы фантазируете? Вот, Ф.-В.Штайнмайер сидит рядом с нами» . Так и было. Лавров там не упоминался. Там сидел Ф.-В.Штайнмайер, его можно было спросить, подтверждает ли он сказанное. Он бы сказал — да. Зачем валять дурака», — отметил Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров в рамках обсуждения возможности встречи «нормандской четвёрки» выразил надежду, что Киев откажется от заведённой Порошенко практики перевирать то, что было решено на переговорах.

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