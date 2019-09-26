Москва, , 01:46 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский и министр иностранных дел Виталий Игнатьев встретились 25 сентября в Москве со спецпредставителем Государственной думы РФ по вопросам миграции и гражданства, первым заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным, передает ИА REGNUM.

«Мы пытаемся при всяком удобном случае напоминать, что у нас есть обязательства — если не юридические, то человеческие, моральные — перед Приднестровьем, которое не раз за свою историю выступало за то, чтобы быть вместе с Россией. Россия это помнит, и русские люди об этом знают. Хоть Приднестровье от нас отделено границами, оно не отделено от нас по-человечески. Оно с нами заодно, мы с ним заодно», — сказал Константин Затулин.

Красносельский заявил, что в Приднестровье проживают 220 тысяч граждан России. А ещё 150 тысяч приднестровцев имеют основания и в большинстве своём желание приобрести российское гражданство, но «в силу обстоятельств ранее были вынуждены получать паспорта Украины и Молдавии».

По словам президента ПМР, тот вопрос больше гуманитарный. «Обвинять приднестровцев в наличии какого бы то ни было иного гражданства нельзя. Ответственность лежит на тех, кто развалил Советский Союз и допустил такую ситуацию, ввёл людей в безвыходное положение, заставив приспосабливаться. Сейчас другое время, и надо принимать новые решения. Это было бы справедливо по отношению к нашим людям. Приднестровцы этого ждут», — заявил Красносельский.

Также на встрече обсудили возможность применения материнского капитала на территории ПМР и использования российских полисов медицинского страхования. Они также обменялись мнениями по поводу поставок газа, по поводу хода переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой, а также обсудили различные аспекты приднестровско-российского взаимодействия.