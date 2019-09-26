Нью-Йорк, США, , 01:36 — REGNUM Вероятность того, что встреча в нормандском формате состоится до Нового года, существует, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

"Не исключаю, но это зависит не от нас», — сказал Лавров.

По словам российского министра, украинское руководство наконец признало необходимость выполнения «решений предыдущих «нормандских» саммитов».

Читайте также: Украина не может ждать ещё пять лет — Зеленский о переговорах в Минске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на скорую встречу «нормандской четвёрки».

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»