Нью-Йорк, США, 26 сентября 2019, 01:36 — REGNUM Вероятность того, что встреча в нормандском формате состоится до Нового года, существует, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
По словам российского министра, украинское руководство наконец признало необходимость выполнения «решений предыдущих «нормандских» саммитов».
Читайте также: Украина не может ждать ещё пять лет — Зеленский о переговорах в Минске
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на скорую встречу «нормандской четвёрки».
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»