Нью-Йорк, США, , 01:16 — REGNUM Важную роль в обмене заключёнными между Россией и Украиной сыграла позиция украинского президента Владимира Зеленского, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

Отвечая на вопрос об отношениях между Россией и Украиной, министр отметил, что недавний обмен заключёнными прошёл «вне контекста ситуации в Донбассе». Процесс обмена состоялся после прямых переговоров российского и украинского президентов, что само по себе было «весьма позитивным явлением».

«На каком-то этапе на украинской стороне возникли проблемы — как не раз бывало, они попытались отойти от согласованных договорённостей по фамилиям. Однако эти трудности удалось преодолеть. Надо отдать должное президенту Украины В.А.Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся», — сказал Лавров.

По словам российского министра, в результате российско-украинские отношения слегка улучшились. Для Донбасса это всё играет положительную роль.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоялся 7 сентября 2019 г. в формате «35 на 35».

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