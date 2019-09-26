Нью-Йорк, США, 26 сентября 2019, 01:16 — REGNUM Важную роль в обмене заключёнными между Россией и Украиной сыграла позиция украинского президента Владимира Зеленского, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
Отвечая на вопрос об отношениях между Россией и Украиной, министр отметил, что недавний обмен заключёнными прошёл «вне контекста ситуации в Донбассе». Процесс обмена состоялся после прямых переговоров российского и украинского президентов, что само по себе было «весьма позитивным явлением».
По словам российского министра, в результате российско-украинские отношения слегка улучшились. Для Донбасса это всё играет положительную роль.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоялся 7 сентября 2019 г. в формате «35 на 35».
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