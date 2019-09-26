Нью-Йорк, США, 26 сентября 2019, 00:56 — REGNUM Сейчас конфликтный потенциал на постсоветском пространстве не так взрывоопасен, как сразу после развала СССР, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
Российский дипломат отметил, что конфликтный потенциал удалось снизить, например, в Средней Азии, где в 2006 году Москва и Тегеран помогли после многих лет переговоров «урегулировать ситуацию в Таджикистане между светским правительством и партией исламистского толка».
Раскрывая причины конфликта, российский министр напомнил, что столкновения происходят на границе Киргизии и Таджикистана. Помогал разрешить конфликт Казахстан.
По словам министра, всё это происходит из-за неурегулированности по делимитации границы, и быстро проблему не решить — «как всегда бывает в ситуациях вокруг постсоветских границ».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошёл в середине сентября.
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