Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп предал Соединенные Штаты и их интересы, заявила экс-госсекретарь США и соперник Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление — это суровая реальность, побуждающая нас к действию. Он — явная и действительная угроза тем вещам, которые делают нас сильными и свободными», — заявила она.

Клинтон добавила, что поддерживает требование импичмента президенту США Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью журналу People Хиллари Клинтон выступила в поддержку решения Конгресса США начать процедуру импичмента Трампу. Она подчеркнула, что сложившуюся ситуацию в Соединенных Штатах она считает чрезвычайной.

Читайте ранее в этом сюжете: Хиллари Клинтон выразила поддержку началу импичмента Трампа