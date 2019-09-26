Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян в Нью-Йорке приняли участие в организованном от имени президента США Дональда Трампа приеме в честь руководителей делегаций, участвующих в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

Никол Пащинян и Дональд Трамп с женами primeminister.am

Армянский премьер разместил на своей странице в Facebook фотографию с президентом США Дональдом Трампом.

«Сфотографировались с президентом США и первой леди», — написал Пашинян в комментарии к фотографии.

Таким образом, можно констатировать, что второй год подряд не удаётся организовать встречу премьера Армении с президентом США. Хотя, МИД Армении неоднократно заявлял, что прилагает усилия для организации такой встречи.

6 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подтвердил подготовку ведомства к встрече премьер-министр республики Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом.

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