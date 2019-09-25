Ташкент, , 23:41 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян обсудили сотрудничество в области защиты прав человека, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

«Диего Гарсия-Саян дал высокую оценку инициированным главой нашего государства реформам, нацеленным на развитие гражданского общества через механизмы прямого диалога государства и народа, укрепление законности и верховенства права, обеспечение справедливого правосудия», — говорится в сообщении.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективных направлениях взаимодействия, обсуждены аспекты дальнейшего совершенствования законодательства и проведения совместных мероприятий в судебно-правовой сфере.

В Узбекистане по итогам визитов в республику Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна и специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеда Шахида осуществляются «дорожные карты», направленные на обеспечение гарантий прав и свобод человека, расширение международного диалога в этом направлении.

Узбекистан является участником более 70 международных документов в области прав человека, в том числе десяти основных договоров Организации Объединенных Наций. В ноябре прошлого года в Самарканде впервые проведен Азиатский форум по правам человека.

Парламентом страны также принята Национальная программа по реализации Декларации ООН об образовании и подготовке в области прав человека, предусматривающая повышение знаний работников судебно-правовой сферы.

Одной из ключевых задач в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах является обеспечение независимости судей и адвокатов посредством внедрения международных стандартов в судебно-правовую сферу.

В частности, создан новый орган — Высший судейский совет, внедрена практика назначения судей на длительные сроки, а также публикации судебных решений. Важное значение придается расширению применения механизмов «Хабеас корпус» и «электронного правосудия».