Пекин, , 23:27 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США воздержаться от угроз и резких заявлений в адрес китайской торговой политики, 25 сентября передает агентство Reuters.

Тем не менее Ван И отметил, что Китай надеется на успех торговых переговоров в Вашингтоне, которые состоятся в начале октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент США Дональд Трамп с трибуны ООН обвинил Китай в «нечестной торговой политике». 26 сентября Трамп заявил, что не исключает скорого заключения торгового соглашения с Китаем.

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