Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Стратегический беспилотный разведчик ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный самолёт ВМС США совершали полёты у северо-западных границ России и возле российской базы в Сирии, сообщают 25 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Разведывательный БПЛА RQ-4A Global Hawk U.S. Air Force

Стратегический воздушный шпион RQ-4A Global Hawk взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и около 11 часов курсировал у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей РФ, оставаясь в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии.

Бортовое оборудование этого беспилотника позволяет вести наблюдение за точечными объектами с высоким разрешением, передавая в реальном времени информацию в командные центры.

В тот же день у побережья Сирии недалеко от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус был замечен патрульный самолёт ВМС США, курсировавший над международными водами Средиземного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные полёты воздушные разведчики США и НАТО осуществляют практически ежедневно. Их особым вниманием пользуются район Крыма, Калининградская область и российские базы в Сирии.

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