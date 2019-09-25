Москва, , 22:50 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.

Аэропорт Тбилиси Sven Teschke, Büdingen

«Я бы эти полеты, наверное, вернул», — сказал он в опубликованном 25 сентября интервью газете «Коммерсантъ».

Лавров высказал мнение, что восстановить авиасообщение было бы правильно с учётом того, что «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия».

Как сообщало ИА REGNUM, прямое авиасообщение с Грузией было приостановлено с 8 июля в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Данное решение было принято после того, как на официальную делегацию из России, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия, напали радикалы из прозападной грузинской оппозиции.