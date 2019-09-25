Нью-Йорк, США, , 22:50 — REGNUM О предложении Иосифа Сталина о размещении штаб-квартиры Организации Объединённых Наций в Сочи напомнил глава МИД России Сергей Лавров 25 сентября в интервью газете «КоммерсантЪ».

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В связи с последним визовым скандалом между Россией и США Лавров заявил, что, скорее всего, придётся ставить вопрос, как быть с штаб-квартирой ООН.

«Между прочим, когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо», — отметил глава МИД России.

Далее Лавров пояснил, что, по его мнению, сейчас Сочи бы точно справился с такой задачей, после ряда международных мероприятий, в том числе Олимпиады, которые были там проведены.

Напомним, визовый скандал произошёл после невыдачи американской стороной десяти членам российской делегации виз для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Причины такого решения американские дипломаты не объяснили, сославшись на то, что они не комментируют частные случаи невыдачи виз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Сергей Лавров пообещал принять ответные меры на отказ США выдать визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

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