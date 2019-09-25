Москва, , 22:24 — REGNUM Ситуация с дипсобственностью России в США является грабежом средь бела дня, заявил 25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

По словам Сергея Лаврова, российская сторона работает по этому вопросу с американскими юристами и готовит это дело для слушаний в суде.

«Мы уже продвинули нашу позицию в решение того самого Комитета ООН по сношениям со страной пребывания. Вот «сношаемся» в этом комитете», — сказал Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России отметил, что власти США не желают «разруливать эту очевидную для нас ситуацию — противоправную, нарушающую все мыслимые конвенции, созданную в результате агонии администрации Барака Обамы с явным расчетом хлопнуть дверью и насолить всем и вся за то, что демократы проиграли на президентских выборах».

Сергей Лавров подчеркнул, что «не по-мужски повели себя тогда наши партнеры, но мы имеем, что имеем».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы распорядилась выслать более 30 российских дипломатов и фактически реквизировала целый ряд зданий и объектов, находящихся в дипломатической собственности России.

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